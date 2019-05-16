دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، إن مهاجمة جماعة الحوثي في اليمن لمحطتين نفطيتيين تابعتين لشركة أرامكو في المملكة يؤكد على أن الجماعة أداة لتنفيذ أجندة إيران في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة للأمير السعودي، حيث قال: "ما قامت به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم ارهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة ارامكو السعودية، يؤكد على انها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمه مشروعها التوسعي في المنطقة، لا لحماية المواطن اليمني كما يدعون".

وتابع قائلا في تغريدة منفصلة: "ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية".

من جهته قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في تغريدة على صفحته بتويتر: " الحوثي يؤكد يوماً بعد يوم بأنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران".

وتابع قائلا: " الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة".

وكانت شركة أرامكو السعودية التي تعتبر جوهرة تاج صناعة النفط عن وقف الضخ بشكل مؤقت في الخط الذي استُهدف بـ"عمل إرهابي" عبر طائرات بدون طيار، الثلاثاء، مؤكدة أن العملية التي أطلقها الحوثيون لم تسفر عن إصابات أو ضحايا، بل اقتصرت نتائجها على "أضرار طفيفة" بإحدى المحطات.