دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبّر النائب السابق بالبرلمان الكويتي، وليد الطبطبائي، عن دعم المملكة العربية السعودية والوقوف معها "قلبا وقالبا" ضد إيران وعملائها، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للنائب الكويتي السابق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "نقف مع السعودية قلبا وقالبا في أي استهداف ضدها من إيران وعملائها وندعو إلى وحدة الصف الخليجي ولم الشمل وحل الخلافات بروح الاخوة الخليجية والعربية والاسلامية.. ونحن نكرر أن عدونا اليوم هو النظام الايراني والكيان الصهيوني ومن يقف معهم ويساندهم من قوى دولية وإقليمية".

تغريدة الطبطبائي أتت بعد إعلان المملكة العربية السعودية استهداف محطتي ضخ نفط على خط شرق- غرب بعد استهدافه بطائرات مسيرة حوثية، الأمر الذي دفع الشركة لإغلاق الخط بشكل مؤقت كإجراء احترازي بعد العملية.

وكان الطبطبائي قال في تغريدة سابقة: "هناك زواج بالسر بين امريكا وإيران وعلاقة غرام بين الطرفين لكن كل طرف يتظاهر بالعداء للآخر للتغطية على هذه العلاقة.. لن نصدق طبول الحرب أو الحصار من أمريكا وهي التي تتعاون تحت الطاولة مع إيران في العراق وافغانستان عدا تغاضي امريكا عن نشاطات إيران في سوريا واليمن!"