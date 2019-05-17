الكويت تحذر من الوضع الإقليمي "الملتهب".. وتؤكد استعدادها لأي تصعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن الوضع الإقليمي الذي وصفه بـ"الملتهب" يدعو إلى القلق واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك وسط التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.

ورأى الجار الله أن تسارع وتيرة التصعيد تنبئ بتطورات سلبية من شأنها أن يكون لها تداعيات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال الجارالله حول الجلسة السرية التي عقدها مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الخميس، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالتصعيد الذي تشهده المنطقة إن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية استعرض المشهد السياسي المتصل بذلك.

وأضاف أن وزراء الصحة والتجارة والصناعة والنفط والكهرباء والماء والإعلام استعرضوا كذلك استعدادات وزاراتهم لأي تطورات تسفر عن ذلك التصعيد. ودعا الجار الله إلى "بذل كافة الجهود للنأي بالمنطقة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير".