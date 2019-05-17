إعلامي لبناني: سببان لـ"عدم رد الإمارات والسعودية على اعتداءات ايران"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عدد الإعلامي اللبناني، نديم قطيش، سببين قال إنهما وراء عدم رد المملكة العربية السعودية والإمارات على الاعتداءات الإيرانية، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لقطيش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "اقرأ الكثير من الأسئلة والتعليقات حول نقطتين. هل تتجه المنطقة نحو حرب؟ ولماذا لم ترد الامارات والسعودية على اعتداءات إيران؟.. 1- المنطقة في حالة حرب اصلاً ولا تتجه الى حرب، لكنها حرب اقتصادية على إيران.. 2- إيران هي في موقع الرد كون السعودية والإمارات شركاء أصيلين في الحرب الاقتصادية".

ويذكر أن السعودية أعلنت عن استهداف محطتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية عبر طائرات كوجهة سيرها الحوثيون في اليمن في عمل وصفه الأمير، خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي بأنه أمر صادر عن إيران، حيث قال في تغريدة: "ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية".

من جهتها أعلنت الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي عن "أعمال تخريبية" تعرضت لها 4 سفن في ميناء الفجيرة منها اثنتان سعوديتان وأخرى إماراتية ورابعة نرويجية، وأنها تجري تحقيقات حول ملابسات الحادث لمعرفة من يقف خلفه.

وبرزت تعليقات سابقة لقطيش العام 2018 ورده الذي تداوله نشطاء بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع تغطية وسائل الإعلام القطرية لزيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا حينها، وذلك في البرنامج الذي يقدمه على قناة العربية.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، قد علق في تغريدة سابقة على ما قدمه قطيش العام 2018، حيث قال في تغريدة حينها: "نديم قطيش مبدع كعادته في وصف هوس ’الجزيرة‘ والإعلام المملوك من الدوحة بالنظر الي العالم من ’خرم‘ أزمة قطر، لعل أهم ضحايا الأزمة الضرر الذي طال مهنية هذه القناة ومذيعيها."