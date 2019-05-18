وسط التوتر بالخليج.. كاتبة أمريكية لـCNN: إيران ليست ضعيفة على الإطلاق

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت روبين رايت، الكاتبة الأمريكية المشاركة مع صحيفة نيويورك تايمز، إن إيران ليست ضعيفة، لافتة إلى أن 5 من القوى الدولية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لا تزال تؤمن به وتدعمه على حد تعبيرها.

جاء ذلك في مقابلة لرايت مع الزميل فريد زكريا لـCNN حيث قالت: "لا اعتقد أن إيران ضعيفة على الإطلاق، فمن الواضح أن لها حضور قوي جدا عبر الشرق الأوسط، ولديها قوات رديفة تعمل في لبنان والعراق واليمن وسوريا، هم لا يزالون لاعبين رئيسيين رغم إحساسهم بالضغط الاقتصادي.."

وتابعت رايت قائلة: "نعم يشعرون بالضغط الاقتصادي، حيث هبط انتاجهم من النفط من 3.2 مليون برميل يوميا إلى أقل من مليون برميل يوميا وهم سيشعرون بذلك على مدى طويل، ولكن التحدي الآن أنهم أعلنوا موعدا نهائيا للأوروبيين للمساعدة في تخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية مدتها 60 يوما، أو أنهم هددوا بالانسحاب من الخطوات المتفق عليها في الاتفاق النووي.."

وأضافت: "إيران لا تزال متعاونة، وبالطبع 5 من القوى الـ6 المنخرطة في الاتفاق لا زالوا يؤمنون به ويدعمونه، والسؤال هنا هل نحن نضع خطا سيؤدي على المزيد من التصعيد حتى وإن كان هناك نوع من التراجع عن الخطوات العسكرية؟".