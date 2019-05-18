السعودية: مطلق النار على جهاز "ساهر" في قبضة الشرطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ألقت الشرطة السعودية القبض على الشخص الذي أطلق النار على جهاز الرصد الآلي لضبط سرعة السيارات (ساهر)، وفقا لما أعلنته النيابة العامة، السبت.

وقالت النيابة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف تتمكن - بفضل من الله- من القبض على مواطن بعد توفر الادلة على قيامه بإطلاق النار من مسدس على جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات (ساهر) بطريق الطائف-الباحة".

وكان قد تداول مغردون مقطع فيديو في وقت سابق السبت، يظهر قيام شخص بإطلاق النار على الجهاز المخصص لضبط سرعة المركبات في السعودية.

بدورها كانت قد أعلنت إمارة مكة أنها قامت بتحريز الآثار من أجل القبض على الفاعل، وذلك في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.