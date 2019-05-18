دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد في الإمارات على الردود الواردة على فتواه بأن "صيام تارك الصلاة صحيح"، مؤكدا على أن جمهور أهل العلم يقولون بصحة صيام تارك الصلاة.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات ليوسف على صفحته بتويتر، حيث قال: "أنا مصدوم جداً من بعض الناس هداهم الله في أنهم يكفرون تارك الصلاة تكاسلاً ويرون صيامه باطل! ويرون أن الغناء من مفطرات الصيام !!مصدوم جداً في تفكير البعض بتكفيرهم لتارك الصلاة تكاسلاً وقبولهم لفتوى أن الغناء يفطر الصائم !!يا رب رحمتك.. يا إله النور نوّر عقولنا".

وتابع قائلا: "لو رأيت رجلاً صائماً وقد ترك الصلاة تكاسلاً فهل تخبره أنه كافر وصيامه باطل! أم تجعل الصيام بوابة له للدخول بطاعة الرحمن.. فالطاعة تجر طاعة.. كونوا مبشرين لا منفرين! بعض الفتاوى تنفر الناس عن الدين أكثر من شك الملحدين بالدين .. للأسف.."

وأضاف: "جمهور العلماء على أن صيام تارك الصلاة تكاسلا صحيح .. وتركه للصلاة من الكبائر لكن صيامه صحيح ..لا أعلم كيف الناس تتعجل بالتكفير !! لو قمتم بالدعاء له بقدر تكفيركم له لأصبح من أهل القيام.."