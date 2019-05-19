عدد الإصابات ومدى خطورتها.. كل ما نعرفه عن "انفجار الجيزة"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حددت وسائل إعلام رسمية مصرية عدد الإصابات في الانفجار الذي استهدف حافلة سياحية في الجيزة، الأحد، وأشارت إلى أن العدد وصل إلى 14 في حين قالت مصادر أخرى لـCNN إن 3 فقط من السياح تعرضوا لإصابات بسيطة ويتم علاجهم في أحد المستشفيات، وأكدت وزية السياحة المصرية، رانيا المشاط، هذه المعلومات.

وقالت المشاط عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "وقع انفجار بسيط قرب حافلة في منطقة الجيزة اليوم، وقد تعرض عدد من السياح الـ28 لإصابات طفيفة وتم نقل 3 منهم إلى أحد المستشفيات كإجراء وقائي،وسيتمتع جميع السياح بالدعم الكامل في رحلتهم القادمة".

من جانبها، قالت الصحفية المصرية منى زيدان، والتي كانت شاهد عيان على الواقعة، لـCNN إن الحافلة تعرضت لعملية استهداف لكنها لم تنفجر.

وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية أن الانفجار نجم عن جهاز وضع بالقرب من الحافلة، وقالت إن الزجاج الأمامي لإحدى السيارات تضرر جراء الحادثة.

وأكدت زيدان، التي قادت سيارتها إلى موقع الحادثة بعد التفجير، أن جميع الإصابات كانت "طفيفة ولا شيء خطير".

ووقع الانفجار خارج المتحف المصري الكبير الذي لم يفتتح بعد، بالقرب من أهرامات الجيزة، وقال موظف في مستشفى الهرم القريب من الموقع لـCNN إن المستشفى يستقبل المصابين.

يذكر أن مصادر كانت قد أكدت لـCNN أن جميع السياح الذين كانوا على متن الحافلة سيغادرون عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر عائدين إلى جنوب أفريقيا.