دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قدم الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، ما وصفه بـ"شهادة للتاريخ" عن الأمير، خليفة بن سلمان، رئيس وزراء البحرين، بعد الضجة التي عقبت اتصاله بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وإعلان البحرين أن الاتصال لا يمثل الموقف الرسمي للبلاد.

وقال الشيخ حمد في سلسلة من التغريدات على صفحته بتويتر: "شهادة للتاريخ ان صاحب السمو الملكي الأمير خليفه بن سلمان هو صاحب مواقف ثابتة فهو لا يتلون بالصداقة او بالعداء حسب الأجواء ولكنه كان خصم عنيد دافع عن بلده اثناء الخلاف بين قطر والبحرين بكل ما أوتي من قوة وهذا حقه ويُحترم لموقفه الوطني لبلاده".

وتابع قائلا: "وعندما انتهى الخلاف كانت علاقاته مع قطر متوازنة وطبيعية دون اندفاع او انكماش ولكن كانت مواقفه اثناء الخلاف وبعد الخلاف تدل على الرصانة والثقة. واذكر موقفه عندما مثل بلاده في القمة التي وقّع فيها الاتفاق للذهاب للمحكمة كان حازم وعنيد لصالح بلاده؛"

وأضاف: "وأنا احترمه منذ ذلك اليوم لأنه يدل على وطينته العالية. هو ليس بحاجة لشهادتي وأنا كذلك لست بحاجة ان أقول شيء لست مقتنعاً به.. أذكر هذا الموقف عندما رأيت هذه الزوبعة التي قطعاً لن تستفيد منها البحرين الشقيقة التي اثيرت في حق هذا الرجل لانه اتصل في امير دولة شقيقة تجمعهم الكثير من اواصر القربى".

ويذكر أن وزير شؤون مجلس الوزراء في البحرين قال في بيان نقلته الوكالة الرسمية: "إن الاتصال لا يمثل الموقف الرسمي للبحرين.. وأن هذا الاتصال لا يؤثر على التزام البحرين مع كل من السعودية والإمارات ومصر على تنفيذ قطر ما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014 وما تبعها من مطالب عادلة".

من جهته علق وزير الخارجية البحريني حينها بتغريدة على صفحته بتويتر، قال فيها: ""يقولون ما يقولون من كذب وزور في قطر وقنوات لندن المأجورة، ونحن والحمدلله مطمئنون بأن ملكنا حمد بن عيسى وأميرنا خليفة بن سلمان وأميرنا سلمان بن حمد وكل أهل البحرين هم جسد واحد وقلب واحد في صف واحد".