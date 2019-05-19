دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—طلب الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، بفتح المملكة العربية السعودية لحدودها مع بلاده لإثبات أن الدوحة لا تمنع المعتمرين القطريين عن أداء المناسك في المملكة.

جاء ذلك في تغريدة للمسؤول القطري، على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "تدعي السعودية أن دولة قطر تمنع المعتمرين من بيت الله الحرام.. أتمنى إثبات ذلك بفتح المعابر للمعتمرين من قطر، مواطنين ومقيمين وكلي أمل ألا يتعرضوا للطرد من الفنادق كما فعلوا في بواكير الأزمة التي افتعلوها وأذكرهم بأن قريش كانت، زمنَ ’الجاهلية‘ تتنافس على السقاية والرفادة!"

وتأتي تغريدة الشيخ عبدالرحمن بعد ترحيب الحكومة السعودية بـ"الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث يمكنهم حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف تقرير الوكالة: "أوضحت وزارة الحج والعمرة أن هذا الإجراء يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- باستثناء الأشقاء القطريين من التسجيل الإلكتروني الذي تم حجبه، وتمكينهم من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة".

وكانت وزارة الحج والعمرة في المملكة قد أعلنت عن "تخصيص الرابط الجديد https://qtumra.haj.gov.sa لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول الى الرابط السابق: https://qatariu.haj.gov.sa، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.." وفقا لما نقلته الوكالة السعودية في تقرير سابق.