حماس تطالب بمقاطعة "صفقة القرن".. وتدعو البحرين لعدم "تدنيس" أرضها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت حركة "حماس" الفلسطينية الدول العربية بمقاطعة المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي تنظمه الولايات المتحدة في البحرين من أجل تشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة في 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت "حماس"، في بيان، إنها "تتابع بقلق بالغ الإعلان الأمريكي عن عقد (ورشة عمل) اقتصادية في شهر يونيو/حزيران المقبل في العاصمة البحرينية المنامة، باعتبارها أول فعالية أمريكية ضمن خطة (صفقة القرن) الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وطالبت "حماس" الدول العربية بعدم تلبية دعوات المشاركة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأدوات، ودعمه لمواجهة الخطة الأمريكية وإفشالها. كما دعت حماس البحرين إلى "رفض تدنيس أراضيها من قبل العدو الصهيوني قاتل الفلسطينيين".

وحذرت حماس من "الأهداف الخبيثة من وراء أي خطوات أو أنشطة تمثل بوابة للتطبيع والانخراط العربي العملي في تبني صفقة القرن وتطبيقها، واعتماد الرؤية الإسرائيلية (نتنياهو- ترامب) لما يسمى السلام الاقتصادي لإنهاء القضية الفلسطينية".

وقالت حركة حماس إنه "يتعارض مع القرار العربي والموقف الفلسطيني الموحد برفض الصفقة الأمريكية التصفوية، ويمثل خروجًا عن الثوابت العربية والإسلامية". وأكدت على رفضها لأي خطوات اقتصادية أو سياسية أو غيرها من شأنها تمرر أو تمهد لتنفيذ "صفقة القرن".