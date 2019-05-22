نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال ريتشارد هاس، مستشار الرئيس الأمريكية الأسبق، جورج بوش، لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الإدارة الأمريكية الحالية وضعت هدفين وراء سياساتها ضد إيران، لافتا على أن كلا الهدفين لن يتم تحقيقه.

وأوضح هاس في مقابلة حصرية مع CNN: "هناك منطق هنا، واعتقد أن ما تريده الإدارة الأمريكية حاليا والدفع بسياسة الضغط على إيران في سبيل إما تغيير النظام الإيراني أو تغيير جذري في سياسة إيران وكلاهما متشابه وكلاهما لن يحصل".

وأضاف: "إيران تدفع بالاتجاه المعاكس، عبر الخروج من الاتفاق النووي وعبر جعل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها غير مرتاحين على الإطلاق في المنطقة، يمكنهم كلاحقة السعودية وغيرها.."

ولفت هاس إلى أن إيران تتراجع إن شعرت بأن ثورة العام 1979 في خطر، وقال: "نعم هذا محتمل، عبر التاريخ بما فيها الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، قالت القيادة الإيرانية بشكل أساسي: لن نعرض ثورة 1979 للخطر، إذا اضطرينا للقيام بتنازلات، سنقوم بتنازلات".

وتابع قائلا: "الاحتمال ممكن أنه وفي ظل وطأت العقوبات سيأتي اليوم الذي سيقول فيه روحاني والمرشد الأعلى: علينا القيام بتنازلات سواء رغبنا بذلك أو لا في سبيل المحافظة على الثورة، لا استبعد ذلك، لسنا هناك بعد، ولكن لا اعتقد أننا نتجه إلى حرب رغم أننا قد ندخلها بسبب خطأ في حسابات بضوء عمل كل هذه القوات بصورة متوازية.."