ماذا نعرف عن حجم القوة الأمريكية الحالية في المنطقة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مقطع فيديو لعمليات مشتركة للقوات البحرية الأمريكية الموجودة في المنطقة حاليا، تتقدمها حاملة الطائرات، أبراهام لينكولين.

وقال فريق التواصل بتعليق على مقطع الفيديو الذي نشره: "حاملة الطائرات الأميركية آبراهام لینکلن وقوة المهام القاصفة وسفينة الهجوم البرمائية كيراساج تنفذ عمليات مشتركة في بحر العرب من أجل زيادة القدرة القتالية والاستعداد البحري، ولردع الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تهدد قوات ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: "ستواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغط على النظام في طهران حتى تستعد قيادته للعودة إلى صفوف الدول المسؤولة"، وفقا لما نشره الفريق في تغريدة منفصلة.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يستمر فيه التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودفع البنتاغون بقوات إلى المنطقة منذ مطلع الشهر الجاري، في استعدادات لأي أعمال عدائية لإيران على أهداف أمريكية أو تهديد لمصالحها في المنطقة.