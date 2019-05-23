هكذا ظهرت أسماء زوجة بشار الأسد بآخر فيديو بعد عملية لسرطان الثدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ظهرت أسماء الأخرس، زوجة الرئيس السوري، بشار الأسد، في مقطع فيديو هو الأخير لها منذ إجرائها لعملية جراحية ناجحة بإطار علاجها من سرطان الثدي.

من زيارة السيدة أسماء الأسد لمركز الأطراف الاصطناعية بحماة السيدة #أسماء_الأسد للمشرفين على مركز الأطراف الاصطناعية في #حماة خلال زيارتها له اليوم: "..في جوهرة بين إيديكن.. والجوهرة مو المركز الحقيقة.. الجوهرة هيي كل #جريح بيفوت لهاد المكان.. كل جريح هوي #أمانة إلنا كلنا وبالأخص إلكن.." تابعوا مقتطفات من الزيارة.. وحديث سيادتها.. في هذا الفيديو أو على الرابط: https://youtu.be/6eScPGxBmMY رئاسة الجمهورية العربية السورية https://t.me/syrianpresidency #جريح_الوطن Posted by ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية‎ on Wednesday, May 22, 2019

وجاء هذا الظهور في مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وقالت فيه: "السيدة أسماء الأسد للمشرفين على مركز الأطراف الاصطناعية في حماة خلال زيارتها له اليوم".

ونقلت الصفحة على لسان أسماء الأسد قولها خلال الزيارة: "في جوهرة بين إيديكن.. والجوهرة مو المركز الحقيقة.. الجوهرة هيي كل جريح بيفوت لهاد المكان.. كل جريح هوي أمانة إلنا كلنا وبالأخص إلكن.."

ولفتت الصفحة إلى أن "المركز وهو الرابع من نوعه في سورية بعد مراكز دمشق وطرطوس واللاذقية يوفر الجهد والعناء على جرحى البتر ويعزز منظومة التأهيل الشامل لعلاج حالات الجرحى وتركيب الأطراف الاصطناعية المتطورة لهم.

ويذكر أن أسماء الأسد اصيبت بمرض سرطان الثدي في أغسطس/آب الماضي، وظهرت في جميع الصور التي نشرت لها مرتدية غطاء للرأس، بسبب ما يُعتقد أنه خسارة للشعر نتيجة تعرضها للعلاج الكيماوي.