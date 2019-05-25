نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الأدميرال الأمريكي المتقاعد، ويليام ماكريفان، إنه أبحر مرارا عبر مضيق هرمز في الخليج وشهد تحركات قطع بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني بالقرب من سفن أمريكية، مؤكدا على أن البحرية الأمريكية تعلم تماما كيف تتعامل مع ذلك.

جاء ذلك في مقابلة مع الزميل فريد زكريا لبرنامج GPS على CNN وقال: "لا أعتقد أنهم (إيران) ستهاجمنا، أبحرت مرات عديدة عبر مضيق هرمز وبالطبع البحرية الأمريكية تعاملت مع الإيرانيين على مدى عقود، ولدينا العديد من حوادث اقتربت فيه قوارب إيرانية سريعة من سفننا.."

وتابع قائلا: "البحرية تعلم كيف تتعامل مع الإيرانيين واعتقد أنه سيكون خطأ حسابات فادح من الجانب الإيراني إذا قرروا فعلا توجيه ضربة للأسطول الأمريكي، لن يمضي هذا الأمر بسهولة ولا أعتقد أنهم أغبياء وقادرون على فهم أن ذلك سيكون خطأ سيئا".

وأضاف: "لدينا حزب الله والميليشيات الشيعية في العراق وقوة القدس التابعة للحرس الثوري التي تستطيع تشكيل أرض المعركة بصورة معينة، نعم علينا أن نقلق من ذلك ولكن إذا تعرضنا لضربة من حزب الله أو ميليشيا شيعية سنعتبر ذلك ضربة من إيران وأتمنى ألا يكون الإيرانيون أغبياء كفاية للقيام بمثل هذا الأمر لأنهم يفهمون أننا سنربط النقاط بسرعة وسنعثر على طريقة للثأر".