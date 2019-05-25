أمريكا توضح هدف إتمام 22 صفقة أسلحة للسعودية والإمارات والأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أنها ستستكمل وبصورة فورية بيع 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي يبلغ مجموعها 8.1 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه إن ذلك "بغرض ردع الاعتداء الإيراني وبناء القدرات الشريكة في مجال الدفاع الذاتي. وستقوم عمليات البيع هذه بدعم حلفائنا وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط ومساعدة تلك الدول على ردع جمهورية إيران الإسلامية وحماية نفسها منها".

وتابع المتحدث قائلا: "قد يتسبب تأخير هذه الشحنة بتدهور الأنظمة والافتقاد إلى الأجزاء اللازمة والصيانة التي يمكن أن تنعكس بهواجش كبيرة بشأن صلاحية الطيران وإمكانية التشغيل المتداخل لشركائنا الرئيسيين في خلال فترة من التقلبات الإقليمية المتزايدة. وقد تفاقمت هذه الهواجس الأمنية الوطنية بفعل أشهر عدة من التأخير في البت في هذه المتطلبات الحساسة في الكونغرس، مما دفع إلى التشكيك في موثوقيتنا كمورد للقدرات الدفاعية وأتاح فرصا ليستغلها خصوم الولايات المتحدة. تتضمن المعدات التي تم الإعلام بشأنها اليوم صيانة للطائرات ومعدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والذخائر وتوريدات أخرى. وسيزيد إجراء اليوم بشكل سريع من قدرة شركائنا على توفير دفاعهم الذاتي وتعزيز التغييرات الأخيرة لموقف الولايات المتحدة في المنطقة لردع إيران".

وأضاف: "أنوي أن أقوم بهذا التحديد لمرة واحدة فحسب. إن المادة 36 هي سلطة معترف بها منذ فترة طويلة وقد استخدمتها أربع إدارات على الأقل منذ العام 1979، بما في ذلك إدارتي الرئيسين ريغن وكارتر. لا يغير هذا الإجراء بالتحديد من عملية مراجعة نقل الأسلحة في الكونغرس والقائمة منذ وقت طويل. وأنا أتطلع إلى مواصلة العمل مع الكونغرس لاتخاذ إجراءات حذرة تدفع بمصالح الأمن القومي الأمريكي في المنطقة قدما وتحميه.. إن الولايات المتحدة شريك أمني موثوق لحلفائنا وشركائنا في مختلف أنحاء العالم وينبغي أن تبقى كذلك، إذ تمثل هذه الشراكات حجر الزاوية لاستراتيجيتنا الأمنية الوطنية التي يعيد قرارنا هذا التأكيد عليها".