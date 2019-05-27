دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الداخلية السعودية التقارير الإعلامية والتعليقات التي ترددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بدء العمل بلائحة المحافظة على "الذوق العام"، رغم تجاوز الموعد الذي حدده مجلس الوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله، مساء الأحد، إنه "لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، والإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية.

وأضاف أنه "سوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار المجلس الموقر رقم 444 في 4-8-1440 هجرية (9 أبريل 2019)".

وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز أقر، في 9 أبريل/ نيسان الماضي، الموافقة على لائحة المحافظة على الذوق العام، التي وافق عليها مجلس الشورى السعودي في 27 مارس/ آذار الماضي.

وحدد مجلس مدة 30 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية لبدء العمل باللائحة. ونشرت جريدة "أم القرى" القرار في 24 أبريل/ نيسان الماضي، وكان متوقعا أن يدخل يبدأ العمل باللائحة مطلع الأسبوع الجاري، ولكن الداخلية السعودية نفت بدء التنفيذ.

جاء ذلك وسط الجدل الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي حول بعد تداول فيديو يزعم قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام بأحد المجمعات التجارية، وهو ما نفاه المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض شاكر التويجري.