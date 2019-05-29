نيجيرفان ابن شقيق مسعود البارزاني رئيسا لإقليم كردستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فاز نيجيرفان البارزاني، ابن شقيق الرئيس السابق لكردستان، مسعود البارزاني، برئاسة الإقليم، الثلاثاء، بعد نيله أغلبية الأصوات الحاضرة في البرلمان الكردستاني، وذلك خلفا لمسعود الذي انتهت ولايته أواخر 2017.

ونقل موقع روداو المقرب من السلطات الكردستانية أن نيجيرفان البارزاني حصل على 68 صوتاً من مجموع أعضاء برلمان كوردستان الحاضرين والبالغ عددهم 81 برلمانياً، "ليبدأ بذلك مرحلة سياسية جديدة بعد 18 عاماً متواصلة من شغله منصب رئيس وزراء الإقليم".

ويذكر ان مسعود البارزاني قد أبلغ البرلمان الكردستاني رفضه تمديد ولايته مجددا، بعد انتهائها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، في منصب رئاسة الإقليم بعد أن شغله لمدة 12 عاما، وسط تصاعد الأزمة مع الحكومة المركزية العراقية إثر استفتاء انفصال الإقليم.

وكانت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيثر نورت، قالت في تعقيب على توجيهات مسعود البارزاني حينها: "الرئيس بارزاني هو شخصية تاريخية وزعيم شجاع لشعبه، وخاصة في الصراع الأخير من أجل تدمير تنظيم داعش. القرار الذي اتخذه هو قرار لا يصدر إلا عن رجل دولة في هذه المرحلة الصعبة."