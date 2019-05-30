دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، على تصريحات وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، التي اتهم فيها إيران بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، خلال اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي بجدة.

واعتبر العساف أن الوضع في اليمن "يعد مثالا واضحا على استمرار إيران في التدخل في الشؤون الداخلية في الدول، وهو الأمر الذي يجب أن ترفضه منظمة التعاون الإسلامي لتعارضه مع ميثاقها ومع المواثيق الدولية".

من جانبه، نفى مدير شؤون السلام والأمن الدولي في وزارة الخارجية الايرانية رضا نجفي اتهامات وزير الخارجية السعودي، داعيا قمة منظمة التعاون الإسلامي إلى التركيز على القضية الفلسطينية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال نجفي، الذي يرأس الوفد الإيراني في قمة التعاون الإسلامي، إن "إيران إذ تنفي الاتهامات الموجهة من وزير الخارجية السعودي خلال هذا الاجتماع، تأمل بوصفها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الاسلامي بأن يسهم هذا الاجتماع الذي يعقد خلال شهر رمضان، في تعزيز الوحدة بين الأمة الإسلاميةـ وأن يركز على القضية الرئيسية وذات الأولوية في العالم الإسلامي أي القضية الفلسطينية".