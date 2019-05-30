غياب ثم حضور ثم غياب.. أمير قطر بآخر 3 قمم.. ما صداها بتويتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان السلطات القطرية، مساء الأربعاء، غياب أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد عن القمم العربية والخليجية والإسلامية التي دعت لها المملكة العربية السعودية، وإيفادها لرئيس الوزراء، الشيخ عبدالله آل ثاني، العديد من الردود والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

أمير قطر غاب عن قمة الظهران التي استضافتها السعودية العام 2018، في خطوة وصفها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش في تغريدة حينها قائلا: "غياب أمير قطر عن حضور قمة الظهران نتيجة طبيعية، ومؤسفة، لسياسة المكابرة التي اتبعتها الدوحة منذ بدأ أزمتها، غياب الحكمة مستمر ومعه العزلة والتهميش، ولن يعوض ذلك الإعلام وشركات العلاقات العامة والولاءات المشتراة."

قمة تونس مطلع العام 2019 حضرها الشيخ تميم، ووصفها سفير قطر في تونس قائلا: " حضور سمو الأمير في فعاليات القمة الثلاثين يبرز أن دولة قطر، لا تتخلى أبدا عن واجباتها إزاء القضايا العربية والعمل العربي المشترك، وتحرص على أن تدلي بدلوها في كل ما يساهم في تنقية الاجواء العربية، والتقّدم بشعوب المنطقة العربية، سواء من خلال مواقفها، أو عبر مساندتها للجهود التنموية في كامل أرجاء الوطن العربي".

ويشار إلى أن القمم التي تستضيفها المملكة العربية السعودية تأتي قبل أيام قليلة على الذكرى السنوية الثانية للمقاطعة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر ضد قطر، والتي وصفتها الأخيرة بـ"الحصار".

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