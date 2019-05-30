واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تطرقت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء لملف الأزمة الخليجية الذي يكاد ينهي عامه الثاني في يونيو/ حزيران المقبل، مستندة على خبرتها وعملها في المملكة العربية السعودية على مدى عام ونصف.

وقالت أورتاغوس في الملخص اليومي للخارجية الأمريكية في رد على سؤال إن كان هناك أي بوادر لحل الأزمة الخليجية خصوصا بعد القمم التي تستضيفها السعودية، حيث أجابت: "ليس لدينا أي أمر لنعلنه في هذا الصدد، يمكنني القول مؤكدا ومن الخبرة الشخصية، العديد منكم يعلم أنني كنت ملحقة (وزارة الخزينة الأمريكية) في السعودية لعام ونصف وتعاملت بصورة مقربة مع الخليج، واعلم أن وحدة الخليج لمواجهة النفوذ الإيراني ولمكافحة الإرهاب وبالتأكيد تأمين مستقبل مزدهر.."

وتابعت أورتاغوس قائلة: "الأمر ملح من وجهة نظرنا ليتوحد الخليج ضد المخاطر الإقليمية ومتحد في العديد من القضايا الأخرى أيضا، وعليه نحن نأمل أنه سيكون هناك أخبار جيدة تخرج من هذا الاجتماع (القمة)".

ويذكر أن الدوحة أعلنت أن رئيس الوزراء، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، سيترأس وفد قطر للمشاركة في القمم الثلاث، الخليجية والعربية والإسلامية التي ستستضيفها السعودية، رغم توجيه دعوة رسمية إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.