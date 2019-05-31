دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح براين هوك، الممثل الخاص لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون إيران، مساء الخميس إن بلاده لا تريد استباق الاستنتاجات التي ستعلن عنها كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية والنرويج فيما يتعلق بالهجوم الذي استهدف سفنا لهذه الدول في ميناء الفجيرة.

جاء ذلك في رد سؤال وجهه الزميل حمزة النعيمي من CNN بالعربية خلال مؤتمر صحفي على الهاتف، نصه: "قال جون بولتون من دولة الإمارات العربية المتحدة إن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بدون أدنى شك عن مهاجمة السفن في الفجيرة. ألا يعتبر ذلك هجوما على شركاء الولايات المتحدة؟ ما ستكون ردة فعل الجيش الأمريكي وهل من خط أحمر حدده الرئيس الأمريكي؟"

أجاب هوك: "سندع الدول التي تعرضت للهجوم تعلن عن نتائج التحقيقات التي أجرتها. أعتقد أننا نقترب من نهاية ذلك وستعلن دولة الإمارات والسعودية والنرويج عن نتائج التحقيق في الهجمات التي تعرضت لها. لا أريد استباق استنتاجاتهم وأعتقد أنهم سيعلنون عنها في الوقت المناسب. أعتقد أننا سنتمكن من مناقشة الرد المناسب متى تتضح لنا الصورة بأكملها، ولكننا سنقوم بذلك بالتنسيق مع النرويج والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وكان بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي قال إن الهجوم الذي استهدف عددا من السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات ناجم عن "ألغام بحرية مؤكد تقريبا أنها إيرانية"، مضيفا في مؤتمر صحفي عقده من العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الثلاثاء، "المهم هو التوضيح لإيران وبدائلها أن مثل هذا النوع من النشطات يخاطر برد قوي من الأمريكيين".