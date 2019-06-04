العيد رسميا الأربعاء في السودان وتجمع المهنيين يعلنه الثلاثاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الاحتفال بأول أيام عيد الفطر، الثلاثاء، الرابع من يونيو حزيران 2019، وذلك بالتعارض مع ما أعلنه مجمع الفقه الإسلامي في السودان، الذي أعلن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر لعام 1440 هجرية.

واستند التجمع، وهو المحرك الرئيسي للمظاهرات المناهضة لمجلس الحكم العسكري الانتقالي في السودان، إلى الحسابات الفلكية، حسبما أعلن في صفحته على فيس بوك، فيما أوضح الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي في تصريح لوكالة الأنباء السودانية أنه ثبت عدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، إن صلاة العيد سيتبعها صلاة الغائب على أرواح قتلى فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني الذي جرى صباح الاثنين وأسفر عن مقتل نحو 30 شخصا حسبما أوردت تقارير مدعومة من نشطاء سودانيين.

وتحتفل المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت ولبنان بعيد الفطر، الثلاثاء الرابع من يونيو حزيران 2019 فيما تحتفل مصر والأردن وسوريا وفلسطين بالعيد، الأربعاء 5 يونيو حزيران 2019.