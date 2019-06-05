إعادة أمريكيين من أسر مقاتلي داعش إلى الولايات المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إدارة الحكم الذاتي القبلية في شمال شرق سوريا، الأربعاء، إعادة سيدتين أمريكيتين وستة أطفال من أسر مقاتلي داعش كانوا محتجزين في مخيم الهول شرقي سوريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم إدارة الحكم الذاتي لشمال وشرق سوريا كامل عاكف إن ذلك تم بناء على طلب الحكومة الأمريكية ورغبة هؤلاء المواطنين الأمريكيين في العودة الى بلادهم.



وأطلق سراح السيدتين والأطفال من مخيم الهول في شمال شرق سوريا من 800 من أسر مقاتلي داعش كان قد أطلق سراحهم من مخيم الهول للنازحين قبل نحو أسبوع.

وتضم المخيمات في شمال شرق سوريا أكثر من 70 ألف شخص، بحسب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتشمل زوجات وأطفال مقاتلي داعش الذين نزحوا خلال الحملة الأخيرة ضد التنظيم في سوريا.



وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لـCNN إن الإدارة الأمريكية تعمل على عودة العديد من المواطنين الأمريكيين من سوريا، فيم لم يؤكد المسؤول ما إذا كان يشير إلى السيدتين الأمريكيتين والأطفال الستة أم لا، لكنه لم يدل بأي تعليقات إضافية نظرا لاعتبارات الخصوصية، على حد وصفه.