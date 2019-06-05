وصف محمد بن سلمان لخامنئي يبرز بعد حديث الأخير عما تُنعت به السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت تصريحات سابقة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصف فيها علي خامنئي، المرشد الأعلى بإيران بأنه "هتلر الجديد" وذلك بعد مهاجمة خامنئي للسعودية لافتا إلى أن المملكة تنعت بـ"البقرة الحلوب".

تصريح ولي عهد السعودي في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2017، وأدلى به لصحيفة نيويورك تايمز، وقال حينها إن المرشد الأعلى بإيران "هتلر جديد في منطقة الشرق الأوسط.. لا نريد أن يكرر هتلر الجديد في إيران ما حدث في أوروبا"، موضحا: "غير أننا تعلمنا من أوروبا (في طريقة التعامل مع هتلر) أن الاسترضاء في مثل هذه الحالة لن ينجح. ولا نريد أن يُكرر هتلر الجديد في إيران ما حدث في أوروبا في الشرق الأوسط".

وكان خامنئي قد قال في كلمة، الثلاثاء خلال مراسم احياء الذكرى الثلاثين لرحيل الامام الخميني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن "النظام السعودي مثال للاستسلام والخنوع امام الاستكبار.. إن الحكومة السعودية تدفع الثمن وتتخذ الموقف وفق رغبات اميركا لكنها مع ذلك تتلقى الاهانة منها ايضا ويتم نعتها بـ’البقرة الحلوب‘".

وتحدث خامنئي عن "خصال وسر جاذبية الخميني"، وفقا للوكالة الإيرانية حيث قال: "السر في جاذبية الامام الراحل الخصال البارزة الكثيرة التي كان يحظى بها والتي قلما تجتمع في شخص واحد ومنها الشجاعة والحكمة والتدبير والتقوى والحب لله ومقارعة الظلم والاستكبار ونصرة المظلومين والمناداة بالعدالة والصدق مع الشعب والجهاد الدائم في سبيل الله".

واعتبر خامنئي "المقاومة والصمود من خصال الامام الراحل.. ان الامام صمد في مرحلة النضال بقوة ومن دون اي تراجع وواصل نهج المقاومة والصمود بعد انتصار الثورة أيضا.. التهديد والترغيب والترهيب لم تؤثر في الامام مطلقا ولم يكن باستطاعة العدو الاخلال بحساباته المبنية على بينات دين الاسلام المبين.. كلام الامام مستلهم من صلب الدين والقرآن ومن البديهي ان يكون هنالك اعداء الداء في العالم لهذا الامر لذا فقد بدأت العداوات للثورة الاسلامية منذ يومها الاول.."

وفي تغريدة متزامنة، نشر جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني على صفحته بتويتر، الثلاثاء، قائلا: "الشعب والمشرعين الغربيين يطالبون بوضع حد للكارثة الانسانية الناجمة من عدوان التحالف السعودي الاماراتي على اليمن ولكن حكوماتهم تسوق يوميا المزيد من الاسلحة لارتكاب جرائم الحرب في اليمن.. مساعينا لتسوية الازمة اليمنية سلميا قد رفضت مرارا مشددا على ضرورة وقف هذه الدوامة الشيطانية"، وفقا لما ترجمته الوكالة الإيرانية الرسمية.