أول تغريدة لرئيس وزراء قطر بعد حضور القمم في السعودية.. هذا ما قاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس وزراء قطر، فجر الأربعاء، تغريدة تناول فيها الذكرى الثانية للمقاطعة التي فرضتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر من جهة وقطر من جهة أخرى، والتي تصفها الأخيرة بـ"الحصار".

وقال رئيس وزراء قطر في تغريدته: "مرت سنتان على فرض حصار قطر الذي صنع واقعاً جديداً وتحديات استطعنا تجاوزها والمضي قُدماً نحو تحقيق إنجازاتنا ومشاريعنا، بفضل الله والتوجيهات السديدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهنا نؤكد على صلابة موقفنا وثبات مبادئنا وأن حل الأزمة الخليجية لا يكون إلا بالحوار".

وكان حضور الشيخ عبدالله إلى قمم السعودية الثلاث نيابة عن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، ملفتا للأنظار ومثيرا للعديد من التكهنات التي رافقته خلال استقباله الرسمي من قبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى مصافحته ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، وسط ترقب المتابعين لأي علامات انفراج في هذه الأزمة.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل، قالوا إنها تظهر لحظة انسحاب الوفد القطري من القمة العربية خلال إلقاء العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني لكلمته، الأمر الذي أعاد الأمور إلى "المربع الأول" في هذه الأزمة وفقا لنشطاء.