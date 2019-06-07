5 نقاط بنتائج تحقيق السعودية والإمارات والنرويج بهجوم السفن بالفجيرة

ما حجم القوة الأمريكية المتوجهة للمنطقة كرسالة إلى إيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والنرويج بيانا مشتركا، مساء الخميس، حول النتائج الأولية للتحقيقات التي أجرتها بالهجوم الذي استهدف سفنا تعود لها في ميناء الفجيرة بتاريخ الـ12 من مايو/ أيار الماضي.

ونص البيان المشترك المقدم لأعضاء مجلس الأمن على 5 نقاط في التحقيقات هي:

1- تطلبت الهجمات قدرات استخباراتية للاختيار المتعمد لأربع ناقلات نفط من بين 200 سفينة من مختلف أنواع السفن التي كانت ترسو قبالة الفجيرة وقت وقوع الهجمات، حيث إن إحدى الناقلات المستهدفة كانت في الجهة الأخرى من منطقة الإرساء من الناقلات الأخرى مما يشير إلى أن هذه الهجمات كانت متعمدة وتم التخطيط لها ولم تكن أهدافا تم اختيارها بشكل عشوائي.

2- من المحتمل أن الهجمات تطلبت من العناصر التي قامت بتنفيذ الهجمات من تأكيد هوية الأهداف التي تم تحديدها مسبقا.

3- تطلب الهجمات الاستعانة بغواصين مدربين وإلصاق الألغام بالناقلات المستهدفة بدقة عالية تحت سطح الماء بحيث تجعل الناقلات عاجزة عن الحركة دون إغراقها وتفجير حمولتها مما يدل على المعرفة الدقيقة بتصاميم الناقلات المستهدفة.

4- تطلبت الهجمات درجة عالية من التنسيق بين عدة فرق على الأرجح بما في ذلك التنسيق لتفجير الألغام الأربعة بصورة متزامنة ومتتابعة خلال فترة تقل عن ساعة.

5- تتطلب العملية الخبرة الملاحية العالية في مجال استخدام القوارب السريعة وعلى دراية بجغرافيا المنطقة بحيث تمكنوا من دخول المياه الإقليمية لدولة الإمارات ومن تمكين العناصر من التسلل بعد الانتهاء من عملية تفجير الألغام.