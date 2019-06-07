دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فجر الجمعة، تقريرا تطرقت به إلى النتائج الأولية لتحقيقات كل من السعودية والإمارات والنرويج المعروض على أعضاء بمجلس الأمن، الخميس، واصفة ذلك بـ"المسرحية".

وقالت الوكالة الإيرانية الرسمية في تقريرها: "انتهت المسرحية التي أطلقتها الامارات في منظمة الامم المتحدة حول تفجيرات السفن التجارية في المياه الاقتصادية لميناء الفجيرة بلا نتيجة، ونظمت الامارات في مكتب ممثليتها في منطقة الامم المتحدة بحضور اعضاء مجلس الامن الدولي هذه المسرحية حول اعمال تخريب تعرضت لها سفن تجارية قبالة ميناء الفجيرة".

ونقل التقرير على لسان مساعد ممثلية روسيا، فلاديمير سافرانكوف، قوله في تصريحات حصرية لها: "لم يتم تقديم اي وثيقة او ادلة.. لم يتم ذكر اسم اي دولة او مجموعة (بالتورط في الحادث) وأن الاماراتيين هم وحدهم الذين قدموا استنتاجهم".

ويذكر أن التحقيقات المشتركة ألقت الضوء على خمس نقاط منها أن " الهجمات تطلبت قدرات استخباراتية للاختيار المتعمد لأربع ناقلات نفط من بين 200 سفينة من مختلف أنواع السفن التي كانت ترسو قبالة الفجيرة وقت وقوع الهجمات، حيث إن إحدى الناقلات المستهدفة كانت في الجهة الأخرى من منطقة الإرساء من الناقلات الأخرى مما يشير إلى أن هذه الهجمات كانت متعمدة وتم التخطيط لها ولم تكن أهدافا تم اختيارها بشكل عشوائي".