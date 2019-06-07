دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الجمعة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى تبني توجه جديد ينهي أزمة قطر ويعيدها إلى محيطها الخليجي والعربي، وذلك مع مرور عامين على إعلان المملكة العربية والسعودية والبحرين ومصر مقاطعة قطر في 5 يونيو/ حزيران 2017.

وقال قرقاش، عبر حسابه على تويتر، إنه "مع حلول الذكرى الثانية لمقاطعة قطر، من الواضح أن الدوحة لم تتمكن من فك أزمتها بل عمقتها نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات، توجه تنقصه الحكمة وجاءت تداعياته سلبية عليها"، مضيفا أن "دور الدوحة الفاعل تضرر نتيجة للمقاطعة وحلت المظلومية محله".

وتابع قرقاش بالقول: "لعل السيادة التي طالما تشدقت بها الدوحة كانت الضحية الأكبر خلال العامين، فأصبحت قطر مرتهنة في قرارها السياسي لمجموعة من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، وأصبح ترددها شعار مرحلة انقطاعها عن محيطها". ورأى أن "الأزمة كشفت ضعف الدوحة مقارنة بين واقعها وطموحها".

واعتبر قرقاش أن القمة الخليجية الأخيرة أظهرت أنه "لا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التي قادها الشيخ (أمير قطر السابق) حمد بن خليفة". وقال إن "العقل والمنطق يفرض على الشيخ تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد ينهي أزمة بلاده ويعيدها إلى محيطها الخليجي والعربي".