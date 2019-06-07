متحدث لـCNN: الخارجية البريطانية استدعت سفير السودان

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—استدعت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، سفير السودان في لندن لإبداء قلقها من أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد، وفقا لمتحدث باسم الخارجية البريطانية لـCNN.

وحذّر جوناثان الن، نائب ممثل بريطانيا في الأمم المتحدة في وقت سابق، الخميس أن الجيش السوداني قد يكون أخذ "طريقا خطرا للغاية" إذا لم يعودوا لحكومة يقودها مدنيون.

ويشار على أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي قالت فيه لجنة الأطباء السودانيين المركزية إن حصيلة القتلى في البلاد ارتفع إلى 113 منذ اقتحام مقر اعتصام أمام مقر لقيادة القوات المسلحة في العاصمة السودانية، الخرطوم، الاثنين.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة السودانية أن "جملة الوفيات التي حدثت جراء الأحداث الأخيرة بمحيط الاعتصام وتداعياته بلغت 61 حالة وفاة بالخرطوم والولايات منوهة الى وجود تضخيم للأعداد في بعض الوسائل الاعلامية داعية الى تحري الدقة في نقل المعلومات".

وقال وكيل وزارة الصحة، سليمان عبدالجبار، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية بالبلاد: "إن وزارة الصحة تمتلك الأدوات الكفيلة لمعرفة الحقائق التي تتصل بالوفيات في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى.. وأن كل الجثث بولاية الخرطوم يتم تحويلها الى ثلاثة مواقع لا غير هي مشرحة مستشفى امدرمان والمستشفى الأكاديمي بمدينة الخرطوم ومشرحة مستشفى بشائر بمنطقة جنوب الحزام".