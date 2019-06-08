محللة توضح لـCNN كيف أن الضغط الخارجي على إيران يصعّب الوصول لاتفاق

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت دينا إسفندياري، المحللة والزميلة في معهد بلفير الذي يعنى بشؤون الأمن الدولي، إن الضغط الخارجي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية ودول بالشرق الأوسط على إيران سيزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وأوضحت إسفندياري في مقابلة مع الزميل فريد زكريا ببرنامج GPS على شبكة CNN: "المشكلة في حملة الضغط الأقصى هذه بصراحة أنها غير واضحة الأهداف، إن كان الهدف هو إعادة إيران لطاولة المفاوضات وهذا لا يبدو أنه يجدي نفعا، وإذا كان الهدف هو تغيير النظام هذا يستبعد حدوثه لأن الضغط الخارجي يوحد الجسد السياسي الإيراني ويوحد النظام والشعب بوجه العدو الخارجي.."

وتابعت قائلة: "أما إذا كان الهدف هو الصراع فمجددا لماذا؟ ما الذي تريد تحقيقه عبر الدخول في صراع عسكري مع إيران؟ لا أحد، سواء الإيرانيون أو الأمريكيون وحتى جيران إيران الإقليميون لا أحد يريد الصراع لأنه من غير الواضح ماذا سيحصل إن وقع هذا بالفعل.."

وأردفت: "المشكلة هو أنك إم لم يكن لديك غاية في ذهنك أو أن سياستك ليست واضحة وهو الأمر الذي يظهر في الوقت الحالي عندها لا يمكنك توقع رد منطقي من الإيرانيين بالنسبة لك، بل سيقومون بما هو منطقي بالنسبة لهم"ز