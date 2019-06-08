دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، بالعقوبات الأمريكية الأخيرة التي طالت شركة البتروكيماويات الإيرانية، ووصف العقوبات في بيان صادر، السبت، بأنها "مثال للإرهاب الاقتصادي وجزء من الأعمال العدائية المستمرة للبيت الأبيض تجاه الأمة الإيرانية"، حسبما ورد في بيان الوزارة المنشور على موقعها الإلكتروني.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "أسبوعًا واحدًا فقط كان كافيا لإثبات أن ادعاءات الرئيس الأمريكي حول سعيه للتفاوض مع إيران كانت جوفاء"، على حد وصفه.

وأضاف أن سياسة "الضغط الأقصى للولايات المتحدة" هي سياسة فاشلة ، معتبرًا أن دعوات التفاوض مع إيران، والتي أطلقها مسؤولون أمريكيون، "مزاعم خادعة وكاذبة تهدف إلى جذب انتباه الرأي العام".

ووصف موسوي تحرك الولايات المتحدة لفرض عقوبات على شركة البتروكيماويات الإيرانية، بأنه "يخالف المبادئ والقواعد الأساسية للقانون والعلاقات الدولية وكذلك الالتزامات الدولية للولايات المتحدة".

وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، جميع الدول بـ"رد الفعل على الانتهاك الصارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ومنع تدهور إنجازات المجتمع الدولي في التعددية من خلال إجراءات البلطجة والإجراءات الأحادية الجانب".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت، الجمعة عقوبات جديدة على 39 شركة تابعة لشركة "الخليج الفارسي للبتروكيماويات" القابضة داخل إيران وخارجها، والتي تنتج 50 % من صادرات إيران للبتروكيماويات.