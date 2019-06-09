مسؤول إيراني: أي تحرك عدائي أمريكي تجاهنا سيشعل المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن أي تحرك عدائي ضد بلاده، سيشعل المنطقة برمتها.

وأضاف رضائي في تصريحات نقلها التليفزيون الإيراني، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تدرك أن القدرات العسكرية لإيران بلغت حدًا كبيرًا، يسمح بإشعال المنطقة كلها في حال وقوع أي تحرك عسكري تجاهها.



واعتبر أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام، أن الهدف النهائي من الضغوط الأمريكية هو جر بلاده إلى طاولة المفاوضات، وأوضح أن قرار الإدارة الأمريكية بتحريك حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن إلى الخليج، يأتي في إطار استعراض القوة مستبعدًا احتمال وقوع أي مواجهة عسكرية.