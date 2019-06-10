ظريف: سنتعاون لإنقاذ الاتفاق النووي.. ولسنا من يقصف المدنيين في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده ستتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015، مشيرًا إلى أن بلاده على استعداد للالتزام بكافة بنود الاتفاق وفق القوانين الدولية.

وأضاف ظريف، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، "أجرينا محادثات صريحة وجادة مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. طهران ستتعاون مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لإنقاذه"، وعبر عن أمله في أن تنجح جهود ألمانيا والاتحاد الأوروبي في إنقاذ الاتفاق النووي.

واعتبر ظريف أن بلاده تتعرض لحرب اقتصادية تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده، وأن تلك الحرب هي سبب التوتر في المنطقة، مؤكدًا أن إيران "لن تبدأ حربا لكنها ستدمر أي طرف يغزوها"، على حد وصفه.

وحول التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الخليج، والتي وصفها وزير الخارجية الألماني بأنها تعبر عن "وضع متوتر جدا وخطير"، قال وزير الخارجية الإيراني إن ما يهدد أمن المنطقة هو سلب حقوق الفلسطينيين، مضيفًا " لسنا من يقصف المدنيين في اليمن ولا ندعم داعش بأسلحة أمريكية".

وعبر وزير الخارجية الإيراني، عن استعداد بلاده للحوار مع كافة الأطراف الإقليمية، معتبرًا أن ألمانيا يمكن أن يكون لها دورًا في تقليل حدة التوتر في المنطقة.

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني، إن بلاده لا تقبل التخلي عن الاتفاق النووي، مؤكدًا أن ألمانيا تدعم أي حوار في منطقة الخليج.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وصل إلى طهران، صباح الاثنين، لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في إطار جهود أوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني ونزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.