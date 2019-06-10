إعادة 14 من "أطفال داعش" الأوروبيين من سوريا إلى فرنسا وهولندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن 14 طفلا أوروبيًا ولدوا في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق، أعيدوا، الاثنين، إلى فرنسا وهولندا.

وأضاف البيان الذي حصلت CNN على نسخة منه، أن 12 طفلا قاصرًا كانوا في معسكرات إيواء أسر داعش شرقي سوريا، أعيدوا إلى فرنسا وتم تسليمهم إلى السلطات القضائية، ويتم متابعتهم من قبل الأطباء والخدمات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطفال فقدوا عائلاتهم، فيما أعيد طفلان هولنديان إلى عائلاتهما.

وأكد عبد الكريم عمر، عضو مجلس الحكم المحلي الذاتي في شمال شرق سوريا، على تويتر، تسليم هؤلاء الأطفال إلى وفدين ممثلين لكل من السلطات في فرنسا وهولندا.