دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية اللبناني، الإثنين، أن الدفاع عن حق الشعب يعد "وطنية وليس عنصرية"، وذلك وسط جدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول تصريحه بشأن "العمالة السعودية" في لبنان.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، قال باسيل: "كل يوم معرضون لتحريف كلامنا، وواجب علينا تحقيق مصلحة لبنان، وإذا حصل تحريف علينا أن نصححه"، مضيفا: "واجب كل دولة إعطاء الأولوية لشعبها بفرص العمل، وهذا ما تقوم به كل الدول، وهذا ما يغفل عنه لبنان بالتطبيق".

وتابع باسيل بالقلو إن "اللبنانيين يعملون بالخارج وفقا لحاجات الدول، وهم يحترمون قوانين هذه الدول، وكل من يخالف نحن ندعو إلى تطبيق القانون بحقه، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية، حيث لدينا جالية من الواجب الحفاظ على مصالحها، لكن واجب الجالية وواجبنا أن نحترم الدولة التي نعمل فيها ونحترم قوانينها".

وأوضح باسيل أن "الدول، ومن ضمنها لبنان والسعودية، تميز شعوبها عن غيرها بالقوانين"، قائلا إن "هذه ليست عنصرية". وأضاف: "عندما تدافع عن حق شعبك تكون وطنيا وليس عنصريا، وهذا ما قلته وهذا ما قصدته، ويحدث أن كثيرين من محترفي تخريب العلاقات وأصحاب النوايا السيئة يحرفون الكلام أو المعنى والمقصد بوقت هو ليس كذلك".

وكان باسيل أثار الجدل بقوله، السبت الماضي، إنه "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى كانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أمريكية، فاللبناني قبل الكل". وكان من بين منتقدي تصريحه الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد الذي نفى وجود عمالة سعودية في لبنان.

وانتشر الإثنين على موقع تويتر، هاشتاغ "#مطلوب_اقاله_وزير_الخارجيه"، مع تغريدات من سعوديين ولبنانيين تنتقد التصريح الذي أدلى به باسيل، السبت، ومطالبين من إقالته. ونعرض فيما يلي مجموعة من تلك التغريدات:

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