نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمة الصحة العالمية، إن حصيلة القتلى في الاشتباكات الدائرة حول العاصمة الليبية طرابلس، ارتفعت لتصل إلى 635 قتيلا حتى الآن.

وأضافت المنظمة في بيان لها، مساء الأحد، إن حصيلة القتلى شملت 41 مدنيًا لقوا مصرعهم في الاشتباكات، فيما أصيب أكثر من 3550 شخص آخر من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الطبي.

وبدأت قوات شرق ليبيا التابعة للمشير المتقاعد خلفية حفتر عملية عسكرية في أبريل نيسان الماضي لمحاولة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس التي تخضع لإدارة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا برئاسة فايز السراج.

ووفقا المنظمة الدولية للهجرة فإن أكثر من 90 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب الاشتباكات الدائرة حول طرابلس، وحذرت المنظمة من أن "أسر النازحين داخلياً الذين نزحوا إلى مواقع قريبة من مناطق النزاع ما زالت معرضة للخطر، إلى جانب أفراد المجتمع المضيف الذين يوفرون لهم المأوى".

وكان مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، قد طالب بهدنة إنسانية عاجلة للمساعدة في دعم النازحين الفارين من الاشتباكات.

