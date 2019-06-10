السلطات السودانية تعلن إطلاق سراح ياسر عرمان وقيادات الحركة الشعبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء السودانية، إن السطات أطلقت سراح قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك أردول، والذين قد تم اعتقالهم عشية الدعوة للعصيان المدني الشامل للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري الانتقالي، في أعقاب أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم، الأسبوع الماضي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد طالب السلطات السودانية بإطلاق سراح المعتقلين من قيادات الحركة الاحتجاجية في السودان كبادرة حسن نية، في إطار وساطته للتفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان والمجلس العسكري الانتقالي.

ويأتي إخلاء سبيل النشطاء السياسيين، بعد ساعات من إعلان قوى الحرية والتغيير، الاستمرار في العصيان المدني والإضراب العام لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من مطالبة المجلس العسكري الانتقالي بإنهاء العصيان المدني.

ميدانيًا، قالت لجنة أطباء السودان المركزية والداعمة للاحتجاجات ضد المجلس العسكري الانتقالي، إن السلطات السودانية أغلقت 8 مستشفيات بشكل كامل وثلاث بشكل جزئي.