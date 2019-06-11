بعد ضجة تصريح باسيل.. الحريري يرفض وضع لبنان في خصومة مع السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الثلاثاء، أنه لا يجب وضع لبنان في خصومة مع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الضجة التي أثارها تصريح وزير الخارجية اللبناني عن "العمالة السعودية".

وقال الحريري، في مؤتمر صحفي، إنه "لا يجوز أن تُدار البلاد بالبهورة وزلات اللسان التي ندفع ثمنها من اقتصادنا". وأضاف: "فليكن معلوماً لكل لبناني أن العلاقات مع الدول العربية ليست خاضعة لمزاج بعض القوى والأحزاب". وتابع بالقول إنه "لا يجوز وضع دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية في موقع الخصومة مع لبنان".

وحول جدل اللاجئين السوريين في لبنان الذين يطالب باسيل بعودتهم إلى سوريا، قال الحريري إن "مشكلة النازحين السوريين ليس مشكلة طائفية بل مشكلة عند كل اللبنانيين وعلينا أن نعمل على حلها مع بعض".

وأضاف أن "الكلام العنصري لا يُعيد النازحين السوريين إلى بلادهم بل يولد الاحتقان وهذه المشكلة تطال كل اللبنانيين"، مؤكدا أن "من يعتقد أن مشكلة النازحين السوريين هي مشكلة طائفية هو على خطأ".