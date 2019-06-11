مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تمديد حظر بيع الأسلحة في ليبيا حتى 2020

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد حظر بيع الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدًا أنه "لايوجد حل عسكري للنزاع المستمر".

وسيمنح القرار الجديد الدول الأعضاء لفي مجلس الأمن صلاحيات في تفتيش السفن المشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا.

ودعا ممثل بريطانيا المقدم لمشروع القرار، ستيفن هيكي، جميع الأطراف المشاركة في النزاع إلى احترام حظر الأسلحة والالتزام بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، وأضاف في كلمته أن "أي أسلحة تدخل ليبيا لن تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع وتقليل احتمالات وقف إطلاق النار.

وتشهد ليبيا اشتباكات مستمرة، لكنها تصاعدت في أبريل نيسان الماضي بعد بدء قوات شرق ليبيا التابع لخليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، التي تديرها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج.



