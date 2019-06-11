قوى التغيير السودانية تقرر تعليق "العصيان المدني" لإعادة ترتيب الأوضاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت "قوى الحرية والتغيير" السودانية التي تقود الاحتجاجات، الثلاثاء، تعليق "العصيان المدني"، الذي بدأ بعد أحداث محاولة فض الاعتصام وتوقف المحادثات مع المجلس العسكري الانتقالي.

وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان، إنها قررت "دعوة جماهير شعبنا لتعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، مع الاستمرار في الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة".

واعتبرت قوى الحرية والتغيير أن "الإجماع المدني غير المسبوق" خلال 3 أيام من العصيان هو بمثابة "رسالة واضحة" للمجلس العسكري حول "مكامن قوة وجبروت الشعب السوداني".

ورأت قوى الحرية والتغيير أن "المجلس العسكري تكبد خسائر سياسية جمة بما لا يُقاس، وتكشفت له حقيقة أن مقاليد الحكم هي بيد أهل الشأن، الشعب السوداني العظيم".

وأضافت أنه اتضح من تقييم الأوضاع خلال الأيام الثلاثة الماضية أنه "من الممكن تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي مؤقتاً لإعادة ترتيب الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر".

وأكدت قوى الحرية والتغيير أن "وحدتنا وسلميتنا هما طريقنا نحو الخلاص، وهذا الطريق طويل، فإزالة سلطة مكثت على صدورنا لثلاثين عاماً تتطلب عبور جبال من المشاق سنتجاوزها بإرادة لن تنكسر"،

وقالت إن "العصيان المدني الذي نجح بصورة باهرة هو علامة بارزة في هذا المسار الذي سيتواصل حتى نقل السلطة لمدنيين وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي تعاهدنا عليه".