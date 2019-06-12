الخارجية السودانية تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على تغريداته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، سونا، إن وزارة الخارجية استدعت السفير البريطاني بالخرطوم، الأربعاء، للاحتجاج على تصريحاته بشأن التطورات السياسية في البلاد.

وكان السفير البريطاني عرفان صديق كتب على تويتر الأسبوع الماضي، بعد قيام قوات الأمن السودانية بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، ”لا مبرر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف ذلك الآن“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، بحسب الوكالة، إن الوزارة تحتج على التغريدات المتكررة للسفير والتي تتعارض مع ”الأعراف الدبلوماسية الراسخة“.

ووصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيبور ناغي، لحث الأطراف السياسية في السودان على الحوار المتوقف منذ فض اعتصام الخرطوم الأسبوع الماضي.