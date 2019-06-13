دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال باولو داميكو رئيس مجلس إدارة الرابطة الدولية لأصحاب ناقلات النفط المستقلين، إن إمدادات النفط إلى العالم الغربي أصبحت في خطر، وذلك في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له ناقلتي نفط في خليج عمان، تابعتين للرابطة.

وأضاف داميكو، في بيان له، الخميس، أن 30% من النفط الخام في العالم يمر من منطقة الخليج، وعبر عن قلقه للهجومين اللذين استهدفا السفينتين التابعتين للرابطة، وتابع "أشعر بالقلق البالغ على سلامة طاقمنا الذي يمر عبر مضيق هرمز، لدينا أناس من كل الجنسيات وسفن تحمل جميع الاعلام تعبر من هذا الممر كل يوم".

من جانبه، قال وزير الصناعة الصناعة الياباني،هيروشيج سيكو، إن إحدى السفينتين تابعة للحكومة اليابانية، مشيرًا إلى أنه لم يكن على متن السفينة أي مواطنين يابانيين، كما أنه لم يتعرض أي من طاقم السفينة اليابانية للإصابة، فيما أكد رئيس شركة كوكوكا اليابانية المالكة للسفينة، أن طاقم السفينة المملوكة لشركته تعرضت لهجومين في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الطاقم ترك السفينة وغادر في قارب مطاطي.