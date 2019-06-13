نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلن عدد من المشرعين الأمريكيين من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، لوقف دفع ترامب للمضي قدما بـ22 صفقة أسلحة لعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط هي المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن.

ووفقا لبيان صادر عن لجنة العلاقات الدولية التابع لمجلس النواب الأمريكي، فإن مشروع القرار قدمه النائب الديمقراطي، تيد ليو والنائب الجمهوري، جستين اماش لـ"رفض الـ22 صفقة التي تحاول الإدارة تمريرها بإعلان حالة طوارئ مزيفة"، وفقا للبيان.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت نهائية مايو/ أيار الماضي، أنها ستستكمل وبصورة فورية بيع 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي يبلغ مجموعها 8.1 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه حينها، إن ذلك "بغرض ردع الاعتداء الإيراني وبناء القدرات الشريكة في مجال الدفاع الذاتي. وستقوم عمليات البيع هذه بدعم حلفائنا وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط ومساعدة تلك الدول على ردع جمهورية إيران الإسلامية وحماية نفسها منها".