دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجمعة، أن مصر كانت سببا فيما وصفها بـ"مشاكل قليلة" بين تركيا والمملكة العربية السعودية، معتبرا أن الوضع تغير بعد تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم.

وقال جاويش أوغلو، لوكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، ضمن حديثه عن قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، إنه "لا توجد مشاكل ثنائية بين أنقرة والرياض"، مضيفا: "كانت هناك مشاكل قليلة في الماضي بسبب مصر".

وتابع جاويش أوغلو بالقول إن "العلاقات بين أنقرة والرياض بلغت نقطة أفضل بكثير، بعد تولي الملك سلمان منصبه" في يناير/ كانون الثاني عام 2015، بعد وفاة أخيه العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي ساند السلطات المصرية بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين المدعومة من تركيا.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن بلاده تفصل قضية خاشقجي، الذي قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، عن علاقاتها الثنائية مع الرياض، لكنه قال إن السعوديين "لا يفعلون ذلك بالقدر ذاته".