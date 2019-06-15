تموله السعودية.. خارجية النمسا تحضّر لإغلاق مركز إسلامي بسبب "قريريص"

اُعتقل في الـ13 من عمره.. مراهق سعودي يواجه عقوبة الإعدام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت وزارة الخارجية النمساوية إنها تحضّر لإغلاق مركز إسلامي لحوار الأديان تموله المملكة العربية السعودية في فيينا، وذلك في محاولة للحيلولة دون إعدام المراهق البالغ من العمر 18 عاما، مرتجى قريريص.

وقالت الخارجية النمساوية لـCNN إنها "تقيّم الخطوات القانونية المطلوبة وتحضّر لعملية التطبيق"، وذلك بعد تمرير البرلمان في البلاد، الأربعاء، لقرار بأنه "سيستخدم الوسائل السياسية والدبلوماسية المتوفرة لمنع إعدام" المراهق.

وحاولت CNN التواصل مع الحكومة السعودية للتعليق على الموضوع، إلا أنها لم تعلق على طلبات سابقة من شبكتنا بقضية قريريص.

وقاد مرتجى قريريص عندما كان عمره 10 سنوات، احتجاجات من أجل حقوق الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية، واعتقلته السلطات السعودية عندما كان عمره 13 عاما، واستغرق الأمر 4 سنوات بعد اعتقاله لتوجيه اتهامات إليه منها الانضمام لمنظمة إرهابية.

الآن، أصبح عمره 18 ويواجه إمكانية الحكم عليه بالإعدام بعدما طالبت النيابة بتلك العقوبة. ويأتي ذلك بعد أقل من شهرين من إعلان السلطات السعودية تنفيذ أحكام بالإعدام على 37 شخصا، أغلبهم من الشيعة بحسب منظمات حقوقية.