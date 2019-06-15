دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن من يقول باستنزاف إيران لدول التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، يدعم المشروع الفارسي، لافتا على أن "الحقيقة" هي عكس ذلك.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان على صفحته بتويتر، حيث قال: "يقولون إن إيران تستنزف دول التحالف في اليمن هؤلاء هم الذين يدعمون المشروع الفارسي.. لكن الحقيقة ان التحالف يستنزف إيران الى درجة كبيرة بحيث أصبح وضعها الاقتصادي في مهب الريح".

وتابع قائلا: "إذا كان التصدي للحوثي في اليمن هو عدم تمكينه من حكم اليمن الذي سيؤول بوجوده الى نشر النفوذ الفارسي الخطير هناك.. فإننا نستطيع القول أن التحالف عطل المشروع الفارسي وهزمه في مواقع عديدة وسيطر على مالا يقل عن 80% من الأراضي اليمنية ولم يبق للحوثي الا أن ينتظر مصير الملالي القريب".

وأضاف: "هوجمت ناقلات نفط ابان الثورة الخمينية في اواسط ثمانينيات القرن الماضي.. فماذا حدث؟.. ارتفعت اسعار النفط ولم ينقطع النفط عن دول العالم...كل هجمة فارسية على ناقلات النفط سترفع من اسعار نفطنا المتدنية وبذلك تعمل إيران على خدمة الدول الخليجية العربية النفطية تماما".

وفي تغريدة منفصلة قال: " إيران اليوم بين الركوع للمجتمع الدولي وبين الموت جوعا.. من يعادي عرب الخليج لن يجد له نصيرا إلا نصر اللات وعبد قم الحوثي.. على إيران ان تتخلى عن الارهاب وتتعامل مع جيرانها باحترام والا تزرع احزابها في دولنا العربية.. والا ستهلك هي اولا واخيرا.. ينبغي ان تمد دول الخليج العربي ايديها الى المعارضة الايرانية التي تعارض ملالي الإرهاب وان تدعم المعارضة الايرانية على جميع الجبهات حتى سقوط ملالي الخزي".