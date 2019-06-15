طاقم إحدى ناقلتي النفط المنكوبتين بخليج عُمان يصل دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصل طاقم ناقلة النفط، فرونت التاير، إلى دبي، السبت، وفقا لمتحدث باسم شركة فرونت لاين المالكة للسفينة التي تعرضت إلى جانب ناقلة نفط أخرى لهجوم في خليج عُمان.

وكان مراد عفيفي بور، مدير عام شؤون الموانئ والملاحة البحرية في هرمزكان بإيران أعلن في وقت سابق، السبت، مغادرة ناقلتي النفط المنكوبتين للمياه الإيرانية، قائلا: "رغم نسبة المخاطر الكبيرة المترتبة على طبيعة عمل السفينتين الناقلتين للنفط والشحنات ذات الصلة وايضا الاضرار البيئية المحتملة، لكن فرق الانقاذ الايرانية تمكنت من احتواء النيران واتخاذ اجراءات رقابية مناسبة دون ان تسجل اي حالة تلوث بحري جراء تسرب المشتقات النفطية لهاتين الناقلتين".

وأضاف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن "قطعا بحرية مزودة بأجهزة مكافحة التلوث النفطي ابحرت خلال اليومين الاخيرين من ميناء الشهيد رجائي (في محافظة هرمزكان) باتجاه منطقة وقوع الحادث لاتخاذ اجراءات وقائية هناك، وأن ناقلة النفط "كوكوكا كوريجس والتي تحمل علم بنما وعلى متنها 21 بحارا، توجهت الجمعة الى ميناء خورفكان في الامارات العربية المتحدة".

وتابع قائلا: "الناقلة الثانية التي تحمل علم جزر المارشال ابحرت ظهر اليوم باتجاه ميناء الفجيرة في الامارات على بعد 36 ميلا بحريا من ميناء جاسك جنوبي البلاد وأن بحارة هذه السفينة والبالغ عددهم 23 شخصا، تم نقلهم من ميناء جاسك الى ميناء بندر عباس؛ على ان يتم ارسالهم بعد انهاء الاجراءات القانونية، مساء اليوم، الى دبي عبر مطار بندر عباس الدولي ليعودوا الى بلادهم وذلك في اطار اتفاقية العمل البحري (MLC)".