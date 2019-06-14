مالك ناقلة نفط بحادث خليج عمان: لا نعتقد أن السبب لغم بحري

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال يوتاكا كاتادا، رئيس شركة كوكوكا مارين اليابانية للشحنة المالكة لناقلة النفط كوكوكا كوريجوس، إنه لا يعتقد أن الحادث الذي تعرضت له السفينة ناجم عن لغم بحري.

صورة نشرتها القيادة المركزية للجيش الأمريكي تظهر الأضرار التي لحقت السفينة كوكاكا

وأوضح كاتادا قائلا في مؤتمر صحفي: "لا اعتقد أن هناك إمكانية لهجوم عبر لغم إذ أن منطقة الهجوم كانت فوق خط الإبحار (الخط الذي يفصل ما تغمره المياه عن باقي جسد السفينة)"، متطرقا إلى شهادة بحار كان على متن السفينة ورأي الانفجار الثاني ورؤية "شظية طائرة".

ولم يعلق كاتادا على مقطع الفيديو الذي نشرته البحرية الأمريكية والتي قالت إنه يظهر زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني قرب جسد السفينة في محاولة "لنزع لغم لم ينفجر"، وذلك بعد تحميل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران مسؤولية ما وقع لناقلتي النفط في خليج عمان، وهو ما نفته إيران عبر البعثة الرسمية لها في الأمم المتحدة.

ولفت كاتادا إلى أن ناقلة النفط يتم قطرها إلى سواحل خور فكان في الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على أنه لا توجد أي خطط لإلغاء العمليات على الخط البحري في خليج عُمان باعتباره 5في غاية الأهمية بالنسبة لخطوط إمداد اليابان من الطاقة.