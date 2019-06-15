على هامش "سيكا".. رئيس إيران يقابل أمير قطر: استقرار دول المنطقة مرتبط

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— التقى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد على هامش المؤتمر الخامس للتفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا أو ما يُعرف بـ"سيكا"، مؤكدا على أهمية العلاقات بين طهران والدوحة.

وقال روحاني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "العلاقات بين إيران وقطر أخوية وقائمة على الصداقة وهي تصب في مصلحة دول المنطقة.. توجد طاقات وفيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين أكثر فأكثر؛ مؤكدا ضرورة توظيف هذه الطاقات في سياق مصالح شعبي البلدين".

وأضاف: "تعزيز التعاون والمشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف هي الحل الوحيد للحد من الخلافات وتسوية المشاكل الإقليمية؛ وأن إيران مستعدة دوما للتعاون في هذا المجال.. توطيد العلاقات مع الدول الجارة والصديقة لا سيما قطر، تعد من الأولويات والأسس الثابتة للسياسة الخارجية الإيرانية".

وأردف: "الاستقرار والأمن في دول المنطقة مرتبط ببعضه الآخر؛ مشددا ان الجمهورية الإسلامية تتطلع الى سيادة روح الاعتدال، والإخاء وتحديد رؤية مستقبلية للعلاقات بين الدول.. العالم الإسلامي بحاجة الى تعزيز الوحدة؛ والبلدين من شأنهما أن يسهمان في هذا الجانب عبر تعزيز التعاون الثنائي فيما بينهما".